Dolorèze Léonard, légendaire québécoise roule sa bosse d’artiste depuis 42 ans sur la planète. Elle est à l’origine du début de la création du « Cirque du Soleil ». Elle met « au monde » plusieurs dîners spectacles en Europe et aux États-Unis. Pendant 13 ans, elle travaille au Cirque du Soleil comme organisatrice d’évènements /clowns en résidence, auprès des employés dans le rôle toujours savoureux de Madame Zazou. Durant cette carrière bien remplie elle a toujours fait une place à l'enseignement de l’art du bouffon, du clown, et de la création de personnage, où riche de son expérience, elle partage ces disciplines qu’elle affectionne particulièrement. Grande voyageuse, elle a fait le tour du monde pour s’enrichir d’expérience humaine et de création.

Le stage Bouffon

Espiègle, malicieux, rusé, lucide, le bouffon évolue dans un univers satirique. Il voit tout, entend tout, comprend tout et raconte le monde à sa manière. Il peut tout dire mais pas n’importe comment. L’art du bouffon est dangereux. Si son insolence dépasse certaines limites, son maître lui coupe la tête. Contraint d’œuvrer pour le pouvoir, son rôle est de distraire les puissants. Alors, il fait rire, mais d’un rire jaune, noir, d’un rire qui trousse le corps et illumine l’esprit. Et quand sa langue s’habille de jolis mots, c’est pour présenter platement des vérités bien crues.

Certains bouffons naissent de l’accouplement d’un bouffon et d’une bouffonne. Mais la plupart d’entre eux ont été réquisitionnés lorsqu’ils étaient enfants. Ramenés au château, ils sont enfermés dans des pots de terres, des cages de fer… Au fur à mesure du temps, leur corps grandit comme un bonsaï, en prenant la forme de sa prison. Leur corps se déforme mais leur esprit aussi…

Dans le cadre de ce stage intitulé Bouffon, Dolorèze Léonard apprendra aux participants à travailler en groupe, à laisser le leadership de côté pour développer un esprit de solidarité et créer collectivement. Le travail du corps est la base de la construction du personnage. "Par l’imitation, la caricature et l’observation, votre bouffon se construira à partir de vous et de la relation avec les autres apprentis bouffons. Individuellement et collectivement, différents cadres créatifs vous seront proposés. Dimanche, en fin de séance, nous clôturerons la formation par une petite représentation, devant un public composé de nos amis et familles.".

Infos pratiques : A partir de 16 ans. Avoir un minimum d’expérience en théâtre. Amener des vêtements amples dans lesquels on peut couper, pas de couleur vive ainsi qu'amener des coussins, oreillers, peluches, rembourrage... pour créer vos bosses de bouffon.