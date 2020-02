Chaque samedi du mois de mars, après un petit déjeuner offert, vous pourrez visiter des lieux mal ou méconnus et découvrir comment l’Europe intervient dans votre quotidien.Voici le programme des différents circuits proposés:, 2 circuits:1. parcours de Beubeux: découverte de bâtiments témoins de l’histoire matérielle et immatérielle de Mons2. parcours Antoine Clesse: balade à travers le patrimoine montois ancien et renové, 2 circuits:1. La Louvière, ville d’avenir: le Centre de la céramique (ancienne zone industrielle du site Boch Keramis), la Cité administrative, Epilouve,...2. le Pôle de la Pierre, à Soignies: centre de formation aux métiers de la pierre qui allie tradition et transmission des savoir-faire aux innovations technologiques récentes, 4 circuits:1. Les coulisses du quai 10: nouveau centre urbain qui regroupe deux disciplines essentielles du monde de l’image contemporaine: le cinéma et le gaming2. Technocampus, à Gosselies: centre de formation, avec des équipements de pointe, dédié à la maintenance, la mécatronique, l'assemblage, l'usinage...3. CEPEGRA, à Gosselies: centre de compétence du Forem, dans le secteur de la communication visuelle et de l’industrie graphique4. Forem Formation Hainaut Logistique, à Houdeng-Goegnies: centre de formations couvrant les domaines de la logistique, du transport et de la maintenance des véhicules, 3 circuits:1. Coeur de Tournai: restauration de façades à la Place Saint Pierre, nouveau pont et réaménagement de quais avec l’élargissement de l’Escaut, nouveau quartier Technicité2. Centre Terre et Pierre - Centre de Recherche et de Développement: comment transformer les déchets industriels et post-consommation en une opportunité économique3. Centre de technologies avancées en agro-alimentaire et cuisines de collectivité: la chocolaterie-biscuiterie, la cuisine de collectivité et la charcuterie fineLa participation à ces activités est gratuite mais l’inscription est obligatoire. A noter que le nombre de places est limité. Alors inscrivez-vous au plus vite!