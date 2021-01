Beau succès pour le Week-end solidaire à Comines-Warneton Mouscron - Comines M. Del. Plus de 400 repas ont été commandés au profit de l'opération dont les bénéfices viendront soutenir l'aide alimentaire. © BELGA

La solidarité signifie véritablement quelque chose à Comines-Warneton. En effet, quelques semaines après s'être mobilisés pour l'opération Viva For Life, les habitants ont une nouvelle fois répondu présents à l'appel de la solidarité lancé par le CPAS de Comines-Warneton et de son Week-end solidaire.



"Ce week-end aurait dû être un week-end festif et solidaire pour notre Ville, signale Frédéric Hallez, président du CPAS de Comines-Warneton. La quatrième édition du Week-end Solidaire devait battre son plein et de nouvelles activités devaient être proposées."



La Covid-19 a malheureusement bouleversé ces plans. Le CPAS a donc dû revoir sa copie et a donc proposé des repas à emporter en collaboration avec les trois écoles cominoises, à savoir St-Henri, l'Athénée Royal et le Collège de la Lys.



Ainsi, ce sont plus de 400 repas qui ont été commandés ainsi que 150 desserts. Les bénéfices de cette opération iront exclusivement à l’aide alimentaire sur Comines-Warneton.