Dès l’éclosion des bourgeons, au printemps prochain, trois chefs et un artisan traiteur de l’entité d’Estaimpuis proposeront à leur carte un menu régional uniquement composé de produits issus des circuits courts.

"Sur nos terres, des hommes et des femmes vouent une véritable passion à la culture et à l’élevage de qualité. Ce sont désormais leurs légumes, leurs produits laitiers et leur viande que le consommateur pourra apprécier dans l’assiette lorsqu’il se rendra au restaurant", résume, au milieu de l’étable, l’échevin de l’Agriculture Quentin Huart (PS).

Désiré, de père en fils

À la rue des Saules, le fermier Négel répond au prénom de Désiré depuis trois générations. "C’est évidemment une reconnaissance de notre savoir-faire, de père en fils, qui est ainsi mis en valeur, dans l’assiette. Grâce à l’initiative de Quentin Huart et à la volonté des restaurateurs de travailler nos produits en cuisine et de les mettre en évidence à la carte", avoue, avec un brin de fierté, l’exploitant agricole néchinois.

"Notre volonté de faire se rencontrer deux mondes parallèles répond aussi aux préoccupations du moment de développer des circuits courts et de promouvoir une agriculture raisonnée et responsable", précise Quentin Huart, qui enfile, sans se faire prier, les bottes de l’échevin du Développement de l’économie sociale.

À la ferme Négel, Désiré élève 190 têtes de bétail. "Mais uniquement de la race blanc bleu belge. Celle qui livre une viande persillée et goûteuse qu’apprécient déjà nos futurs partenaires restaurateurs", insiste le fermier en proposant un petit tour du propriétaire.

Le premier menu du terroir a été imaginé par le chef du restaurant La Motte brûlée à Evregnies.

"Mais depuis lors l’idée a fait du chemin dans d’autres arrière-cuisines. Sans compter que, pour l’heure, nous sommes en négociations avec le chef d’un restaurant, bien connu des amateurs de chrysanthèmes ou de renoncules, qui assure quotidiennement 600 couverts", avoue, avec une once de satisfaction, le premier échevin.

Côté producteurs, les fermes Depriestre, Vlieghe, de l’Horne et Manche sont aussi de la partie. Comme la brasserie de Cazeau à Templeuve.