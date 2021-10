C’est un budget communal 2022 dans le contexte de mi-mandat que les autorités communales ont présenté ce lundi, en prélude du conseil communal. "Les projets initiés au début de la mandature, en 2019, voient aujourd’hui le jour, après être passés par les phases de préparation des dossiers, de recherche des subsides et de réalisation", relève Quentin Huart, échevin des Finances. "Ce budget 2022 reflète ainsi ce moment charnière et crucial dans la mise en place et dans la concrétisation des projets. On peut notamment relever l’extension du CEME, les logements tremplins et les logements pour seniors, l’agrandissement de l’école maternelle d’Estaimpuis, l’atelier rural d’Estaimbourg, la salle du Patronage de Néchin, etc."