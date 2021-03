C'est parti pour la semaine Viasano à Mouscron ! Mouscron - Comines M. Del. La treizième édition de cette semaine pour manger mieux et bouger plus a forcément été adaptée à la crise sanitaire actuelle. © D.R.

C'est un événement incontournable au sein de la cité des Hurlus qui est en cours jusqu'au 28 mars prochain, la semaine Viasano ! L'objectif de cette dernière, organisée par la Maison Communale de Promotion de la Santé (MCPS), est d'initier des changements de comportements et d'inciter la population à modifier durablement ses habitudes de vie.



Habituellement organisée en septembre, les Mouscronnois seront sans doute étonnés de voir la semaine Viasano se tenir en plein mois de mars. "Nous avons souhaité changer de période et réaliser un test en mars car c'était parfois difficile de s'organiser avec les écoles, où l'on organise normalement des animations, en septembre, détaille Aline Amelynck, diététicienne et cheffe du projet Viasano. Nous avons décidé d'organiser cette semaine en même temps que le cross inter-scolaire qui se prête bien à l'événement. Nous allons maintenant voir les retours que nous pourrons avoir et, s'ils sont positifs, nous maintiendrons ce changement."



Lors de la semaine Viasano, les animateurs de la MCPS ont l'habitude de tenir des animations dans les écoles. Cependant, avec la crise Covid, c'est impossible cette année. Il a donc fallu s'adapter. "Nous avons donc organisé un concours auprès des 3e primaires. Nous avons demandé aux écoles de créer une œuvre d'art sur le thème : bouger c'est top pour ma santé. Chaque classe va créer une œuvre et va nous en envoyer une photo. Cette dernière sera postée sur les réseaux sociaux et il sera ainsi possible de voter. Les trois créations à obtenir le plus de likes seront soumises au vote d'un jury constitué des partenaires Viasano. L'ensemble de la classe gagnante remportera un lot Viasano."



Jusqu'au dimanche 28 mars prochain, différentes actions seront également à retrouver chez les commerçants partenaires. Youppi proposera son action cinq fruits et légumes par jour, en forme toujours, pour 1€ (056.345.488). La Pomme Rouge proposera de son côté des colis de légumes, de fruits et Viasano à 6€ (056.330.004). La boucherie Debuf proposera dans son rayon traiteur des plats équilibrés à emporter (056.846.088). Vert autre chose proposera sur inscription un challenge de marche et de course à pied intitulé bien bouger, bougez-vous avec nous. Enfin, la boulangerie Delmotte mettra en avant son pain multigrain du moulin Nova à Moen, il sera proposé en promotion à 1,95€ (056.332.739).



Le Centre Administratif de Mouscron se parera de son côté des couleurs de Viasano et une nouvelle bâche diffusant le slogan de Viasano sera apposée sur sa façade. Par ailleurs, un concours sensibilisera le personnel communal.



"Nous pouvons toujours compter sur nos fidèles partenaires comme la piscine Les Dauphins qui offrira des entrées aux familles non abonnées. Il faudra prendre rendez-vous auprès du service des Affaires sociales au 056.860.323 pour venir les retirer. La Prairie proposera quant à elle un tuto hamburger végé sur Facebook et Instagram ce mercredi à 15h. Le service des Sports diffusera des capsules vidéo sur sa page Facebook sur le thème : bouger c'est top pour la santé." Citons encore notamment la bibliothèque qui proposera une bibliographie à propos de l'activité physique et l'alimentation pour les adultes et pour les enfants tandis que l'ONE distribuera des packs intitulés mangeons mieux, bougeons plus avec les tout-petits au sein des consultations.



"On a essayé de garder notre semaine Viasano tout en l'adaptant aux mesures liées à la crise sanitaire que nous traversons toujours, souligne l'échevin des Affaires sociales et de la Santé, Didier Mispelaere. Un beau programme a été développé, nous espérons que les retours seront positifs."