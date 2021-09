La bibliothèque de Luingne rouvre ses portes dès le samedi 2 octobre. Après de nombreux mois de fermeture et quelques travaux, nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau dans le bâtiment de la maison communale de la rue Hocedez n°10 . Les horaires de notre bibliothèque seront quelque peu modifiés dès la réouverture : nous vous accueillons le mercredi de 13h à 16h et le samedi 14h à 17h.

La bibliothèque d’Herseaux quant à elle, adapte ses horaires. Dès le 1er octobre, nous serons ouverts le mardi (de 16h à 18h), le mercredi (de 17h à 19h), le vendredi (de 15h à 18h) et le samedi (de 10h à 12h) dans nos locaux de la rue des Croisiers n°12.

Le mois d’octobre s’annonce chargé : en effet, de nombreuses animations, rencontres et évènements sont au programme le mois prochain. Entre la rentrée littéraire, la fureur de lire, la semaine numérique, les 100 ans des bibliothèques et de la loi Jules Destrée, il y en aura pour tous les publics.

La rentrée littéraire 2021 se tiendra donc le samedi 16 octobre de 10h à 12h à Mouscron. L'équipe vous présentera ses coups de cœur de la rentrée, vous repartirez avec plein de bons conseils et d’idées de lecture.

Le 17 octobre, les bibliothèques célèbreront 100 ans de reconnaissance publique anniversaire de la loi Jules Destrée de 1921). À cette occasion, une foule d’activités culturelles vous seront proposées en bibliothèque. L'équipe de la bibliothèque lancera les hostilités à la bibliothèque de Mouscron avec la grande vente de livres et CD (tout à 1€). Le vendredi 22 octobre de 18h à 20h, un afterwork littéraire sera organisé où deux autrices de la région seront présentes: Anne-France LARIVIERE et Emilie HAMOIR.

Durant la semaine numérique, la bibliothèque de Dottignies propose deux ateliers informatiques Kids : scratche avec moi. Il s’agit d’une animation intergénérationnelle pour les enfants à partir de 9 ans accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent. Avec l’aide des animateurs de la bibliothèque, venez découvrir l’étendue des possibilités de Scratch et du code informatique pour tous. Les ateliers se dérouleront les mercredis 20 et 27 octobre, entre 14h et 16h, sur inscriptions.

Retrouvez toutes les informations et modalités d’inscriptions sur le site Internet : www.bibliotheque-mouscron.be