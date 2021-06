Celles, Estaimpuis, Mont-de-l'Enclus et Pecq unies contre la pollution des eaux Mouscron - Comines M. Del. © D.R.

C'est la thématique qui a été retenue pour le mois de juin sur tout le territoire du Val de l'Escaut.



À Estaimpuis, on ne plaisante pas avec l'environnement. Toute une série d'activités de sensibilisation a d'ailleurs vu le jour dernièrement. Afin d'aller encore plus loin, et pour avoir encore plus de poids, la commune a décidé de convier ses voisines de Celles, Mont-de-l'Enclus et Pecq à une campagne thématique.



"Dans le cadre d'une réunion avec la police afin de voir ce que nous pouvions mettre en place au niveau de la répression dans le Plan Local de Propreté de la commune d'Estaimpuis, le commissaire Deldaele nous a proposé d'organiser cette thématique sur l'ensemble du territoire du Val de l'Escaut", explique Adeline Vandenberghe (PS-LB), échevine de l'Environnement d'Estaimpuis. Cette dernière a ainsi rencontré ses homologues de Celles, Mont-de-l'Enclus et Pecq. Les échevines ont décidé ensemble de la thématique de juin, à savoir la pollution de l'eau.



Du côté d'Estaimpuis, différentes actions seront mises en place. Comme précédemment annoncé, les ambassadeurs de la propreté sont invités à ramasser les mégots de cigarette qu'ils pourront venir déposer le dimanche 27 juin à la place d'Estaimpuis. Deux macarons "Ici commence la mer" seront encore installés aux abords d'égouts problématiques.