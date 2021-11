Jeudi soir, la 15e chambre du Conseil d’État a entendu Fedasil et la Ville de Mouscron afin de statuer sur l’arrêté de police pris par Brigitte Aubert à l’encontre du centre pour demandeurs d’asile. Fedasil avait en effet introduit un recours en urgence contre la décision de la bourgmestre d’obliger le gestionnaire du centre de diminuer de moitié et de limiter la capacité d’accueil du centre pour demandeurs d’asile "Le Refuge" après plusieurs faits de violences et d’incivilités.

La Ville de Mouscron vient de communiquer la décision: "Ce vendredi 5 novembre 2021, le Conseil d’État a débouté la demande de suspension d’extrême urgence introduite par Fedasil à l’égard de l’arrêté du 19 octobre 2021 pris par Mme la Bourgmestre Brigitte Aubert en vue de limiter la capacité d’accueil du centre pour demandeurs d’asile "le Refuge". Indépendamment des voies de recours dont dispose encore Fedasil dans le cadre de cette procédure, la question de l’ordre public et la sécurité de chacun (résidents, travailleurs, riverains…) restent primordiales. La Ville de Mouscron insiste sur sa disponibilité et souhaite maintenir la concertation en vue d’atteindre l’objectif commun du "bien vivre-ensemble".

Avec cette décision, le centre pour demandeurs d’asile va devoir diminuer de moitié le nombre de résidents et passer des 820 occupants actuels à 400.

Pour Fedasil, il semble pourtant impossible de répondre à court-terme aux exigences de la bourgmestre mouscronnoise, faute de places disponibles dans d’autres centres d’accueil et d’un nombre important de demandes d’asile introduites ces derniers temps.