La semaine dernière, la bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert a signé un arrêté de police contraignant Fedasil à réduire de moitié le nombre de résidents. Actuellement, le centre accueille quelque 820 résidents mais à la suite de cet arrêté de police, sa capacité a été réduite à 400 personnes.

Ainsi, le Réseau Mouscron Terre d’Accueil a publié jeudi une carte blanche dans laquelle il se montre indigné face à cet arrêté de police. "Nous rappelons que la Ville de Mouscron est signataire de la motion « Commune hospitalière » par laquelle elle s’engage, entre autres, à garantir l’accueil et le séjour des migrants dans le respect des droits humains par, notamment l’accueil spécifique des demandeurs d’asile et des réfugiés, avec une attention particulière pour les MENA. Pour le Réseau Mouscron Terre d’Accueil, cet arrêté de police signé par la Bourgmestre, est indigne d’une commune qui se dit humaniste et hospitalière."

De plus, le Réseau Mouscron Terre d’Accueil se demande ce que vont devenir les résidents qui cherchent la paix. "Depuis la création du Réseau associatif et citoyen Mouscron Terre d’Accueil, nous avons toujours plaidé pour un accueil à taille humaine et conforme à la dignité des personnes accueillies. Nous pensons néanmoins que cet arrêté de police est de nature à attiser les tensions. Alors que le désarroi et l’angoisse des demandeurs d’asile sont déjà grands en raison de leur parcours d’exil et de la durée de la procédure (15 mois en moyenne) dont l’issue reste incertaine, cette menace d’expulsion vient ajouter un stress supplémentaire aux résidents", poursuit Réseau Mouscron Terre d'Accueil.

"Ainsi, si nous nous indignons de la méthode employée par notre Bourgmestre pour contraindre Fedasil à améliorer ses conditions d’accueil, nous encourageons la Ville à remplir ses engagements en tant que commune hospitalière en maintenant le dialogue avec les autorités de Fedasil pour garantir l’accueil des demandeurs de protection internationale, en reprenant les réunions du comité de riverains ainsi que les réunions mensuelles avec les échevins concernés, l’administration communale, la police, Fedasil et les associations travaillant sur la problématique et en mettant en place un groupe de travail autour de la motion commune hospitalière afin de mettre en œuvre les différents engagements, promis depuis plusieurs mois afin de retrouver un climat de respect mutuel, de confiance et de convivialité dans la commune. Enfin, nous suggérons la recherche de solutions d’accueil à taille humaine, durables et solidaires à l’échelle de la Wallonie picarde", conclut l'organisation.