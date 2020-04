La Ville anticipe les prochaines mesures liées au déconfinement qui sont discutées.

Alors qu’un nouveau Conseil national de sécurité se tiendra ce vendredi, il semble plus que vraisemblable que des premières mesures liées au déconfinement progressif du début du mois de mai seront annoncées.

Face à cette situation, les citoyens sont nombreux à interpeller la Ville sur la mise à disposition de masques à destination de la population.

"Que chacun soit rassuré, la Ville assurera l’approvisionnement pour chaque citoyen qui devra porter un masque, souligne-t-on du côté de l’administration communale de la cité des Hurlus. L’approvisionnement en masques à l’égard des citoyens sera donc garanti, gratuit et distribué à bon escient et en temps opportun. Chacun aura son masque. Il en va de la santé et de la sécurité de nos 59 000 citoyens ! C’est là notre priorité."

S’il est indéniable que le port du masque jouera un rôle primordial dans la stratégie de déconfinement développée, il est en revanche confirmé que le port du masque ne pourra jamais remplacer les mesures d’hygiène et les distances de sécurité.

Un kit de protection

La préparation du déconfinement passe aussi par l’organisation de la remise au travail du personnel communal et la réouverture des services au public.

"Elles seront progressives et dépendantes des décisions gouvernementales. Cette phase d’anticipation et de préparation est à ce jour menée en étroite collaboration avec les représentants syndicaux et le service interne de Prévention et de Protection au travail. Il est déjà garanti que chaque membre du personnel disposera d’un kit de protection individuel adapté aux missions qui lui reviennent."

À la demande du collège communal, la ligne hiérarchique identifiera et analysera les besoins et attentes des équipes.

En attendant les prochaines mesures, le mot d’ordre reste le confinement. "Face à cette situation, soyons citoyens, soyons solidaires et responsables."