Chiens dits dangereux : la socialisation du chien et la formation des éleveurs constitueront un des aspects primordiaux du projet d’arrêté relatif aux élevages de chiens Mouscron - Comines M. Del. © REPORTERS

Le député wallon Laurent Agache a interpellé la ministre Tellier à ce sujet.



Il y a maintenant un peu plus d'un mois, deux rottweilers échappaient à la vigilance de leur maître à Hérinnes. Les deux chiens allaient alors réaliser un véritable massacre, plus de quatre-vingts animaux, soit des poules, des canards, des oies et des moutons, allaient être tués.



C'est en rebondissant sur ce dramatique fait que le député wallon Laurent Agache (Écolo) interpellait la ministre wallonne du Bien-être animal, Céline Tellier (Écolo) afin de lui demander les pistes envisagées pour éviter ce genre de drame. "Une évolution du Code wallon du bien-être animal est-elle prévue ?", se demandait le député.



Si la ministre Tellier rappelait dans un premier temps qu'aucune législation spécifique n'existait concernant les chiens dits dangereux avant de se pencher sur la manière dont l'animal est élevé, sociabilisé. "Cette dernière aura un impact sur sa potentielle agressivité. La socialisation du chien et la formation des éleveurs constituent en ce sens l’un des aspects primordiaux du projet d’arrêté relatif aux élevages de chiens, en cours de finalisation."