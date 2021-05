Cindy Bastien, célèbre bimbo mouscronnoise : "Ma sextape ? Une véritable erreur de jeunesse !" Mouscron - Comines M. Del. © D.R.

Plus de dix ans après sa participation à l'émission de téléréalité Dilemme, Cindy Bastien se confie sur ses nombreux projets, réalisés ou à venir.



Voilà maintenant un peu plus de dix ans que Cindy Bastien s'est révélée au grand public. La Mouscronnoise d'adoption a en effet participé en 2010 à l'émission de téléréalité Dilemme dont elle est rapidement devenue une candidate phare.



Aujourd'hui âgée de 35 ans, Cindy est l'égérie du 51, un club situé à Menin. Elle continue notamment les shooting photo, sa passion qui est toujours son business. Elle garde ainsi un très bon souvenir de son expérience télévisuelle.



"Cette émission m'a révélé au grand public, cela a donné un coup de boost à ma carrière et m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai pu être mannequin vedette d'une marque de lingerie, élue plus belle bimbo d'Europe ainsi que plus beau corps d'Europe, nous explique-t-elle. Cependant, ce n'était pas tous les jours facile d'être enfermée. D'autant plus qu'à l'époque, j'étais jeune, j'avais 23 ans."



La sortie de l'émission aura par contre été assez mitigée. "Mon retour à Mouscron aura été exceptionnel. Tout le monde se jetait sur moi pour me demander des autographes, des photos, etc. C'était tout nouveau et particulier car on n'est pas encore tout à fait mature à cet âge. À côté de cela, il faut faire attention aux personnes malveillantes qui veulent se servir de vous et qui ne vous considère que comme un pion qui peut apporter le buzz. Certains ont voulu profiter moi, de mon image, de ce que je pouvais leur apporter. On ne nous prépare pas à cela. Quand on sort de ce genre d'émission, on vous lâche dans la nature sans vous suivre... Heureusement, je pouvais compter sur mon ex-mari qui était plus âgé que moi pour me conseiller."