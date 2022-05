Chef de corps de la police mouscronnoise depuis vingt ans, Jean-Michel Joseph rempile pour cinq nouvelles années. Fedasil, violences policières, confinement, futur QG pour la police locale ; le commissaire divisionnaire confie.

Commissaire, vous avez entamé votre cinquième mandat à la tête de la police locale de Mouscron. Avec une motivation toujours intacte?

La motivation, je l’ai. Individuellement, il faut aussi faire son introspection. Est-ce que j’ai encore des idées? Est-ce que je peux encore les matérialiser avec la confiance du personnel de la zone? Rempiler pour cinq ans, ça me permet aussi de suivre deux dossiers importants: le futur commissariat (dont les travaux devraient débuter à l’automne 2022 pour s’achever deux ans plus tard) et le réseau de vidéosurveillance. Le déploiement de caméras se poursuit notamment au Risquons-Tout, à Herseaux-Gare, Herseaux-Ballons et peut-être au Tuquet et au Mont-à-Leux en 2023. Il est aussi question de préparer la relève.