Comines: des bracelets confectionnés au profit de la cause animale Mouscron - Comines M.P. Passionnées par les animaux, Lou et Emma, élèves au sein du collège Saint-Henri de Comines ont vendu des bracelets, réalisés par leur soin, au profit du WWF. © D.R.

Il va sans dire que les animaux ont un rôle essentiel pour le bien de notre planète. Toutefois, beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier et ne pas avoir conscience que certaines espèces disparaissent par notre faute. Fort heureusement, les jeunes générations semblent de plus en plus sensibilisées et engagées pour la cause animale.



C'est notamment le cas de plusieurs élèves de la classe 1B du collège Saint-Henri de Comines, qui début de l'année, sont allées voir la direction de l'établissement afin de créer une action en lien avec la cause animale. Lou et Emma, deux élèves passionnées par les animaux sont à l'initiative de ce projet. Elles ont donc confectionné et vendu à l'aide de leurs petites mains des bracelets au profit du WWF, l'organisation de protection de la nature.



"Etant très attachée à la cause animale et amatrice des animaux, j'ai tout de suite accepté cette initiative. Pour ma part, un enfant qui est sensible aux animaux est sensible aux humains. Bien entendu, je leur ai conseillé de réaliser des affiches afin de promouvoir et communiquer sur leur projet. Emma et Lou ont aussi fait des campagnes de sensibilisation dans les différentes classes", déclare Sylvie Demeersseman, directrice du collège Saint-Henri de Comines.



C'est avec le slogan: Les animaux en photos c'est beau, heureux dans leur milieu c'est mieux, que les deux jeunes élèves ont mis tout leur cœur et leur énergie dans ce projet. De fil en aiguille, elles ont été accompagnées par leurs camarades qui ont fait le tour des classes et de leurs proches pour récolter de l'argent au profit de l'organisation.



Supervisée par Aurélie Demade, titulaire de classe la classe 1B, cette initiative au profit de la cause animale a permis de récolter la somme de 300 euros, qui sera directement et entièrement reversée le 30 juin prochain au WWF.