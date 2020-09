Tout d'abord au sein de la rue du Couvent où l'on retrouve trois des cinq entrées du Collège de la Lys. Afin d'y favoriser la sécurité des piétons et des cyclistes, tout en réduisant le trafic et le croisement des véhicules, l'accès à la rue du Couvent, via la rue des Déportés, est désormais interdit aux véhicules à moteur de plus de deux roues, les jours d'école, de 8h à 9h et de 15h à 16h (de 11h30 à 12h30 le mercredi).



"Cette mesure a pour conséquence que l'accès extérieur à la rue du Couvent ne pourra s'effectuer que via la rue de Warneton aux trois créneaux horaires déterminés", souligne-t-on du côté de l'administration communale. Cette solution va être testée à partir de ce mardi pour une période de quatre mois.



Ensuite, du côté de la rue Ligue Coin de Terre où le collège de la Lys a ouvert deux autres accès pour les élèves de fin de primaire. Afin d'éviter un encombrement, l'accès à cette rue étroite en cul de sac sera interdit aux heures d'entrée et de sortie des classes, sauf pour les riverains.



"Très concrètement, cette mesure vise à interdire aux parents d'élèves d'amener en voiture leurs enfants jusqu'à la porte de l'école. Les élèves à mobilité réduite bénéficieront d'un laisser-passer."



Enfin, aux abords de l'église Saint-Chrysole, le parking sera mis en sens unique complet, c'est-à-dire à toute heure tous les jours. Le sens autorisé de circulation se fera de la rue du Couvent vers la place Sainte-Anne.



"Ces mesures entrent également en vigueur ce mardi pour une période test de quatre mois."

Ce mardi 1er septembre est forcément synonyme de rentrée des classes. Cette journée rimera également avec d'importantes modifications au niveau de la circulation dans le centre-ville de Comines.