Chaque année, après les dernières gelées hivernales et le retour de températures nocturnes plus clémentes (min. 7°C), les amphibiens sortent d'hibernation pour se reproduire.

En cette saison de migration, le PCDN de Comines-Warneton invite les citoyens à participer aux opérations de sauvetage des batraciens pour les aider à traverser le Chemin de la Blanche afin de rejoindre la réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert.

Pour cette opération, des bâches sont posées le long du Chemin de la Blanche à Ploegsteert afin de canaliser les amphibiens vers des seaux. Ceci évite qu'ils traversent la route et se fassent écraser.

Une ou deux fois par jour, les bénévoles retirent les amphibiens des seaux et les font passer de l'autre côté de la route vers la Réserve. Ils en profitent pour faire un recensement des espèces qui s'y trouvent.

"Le ramassage se fait au bord de la route et souvent dans le noir, beaucoup d’automobilistes roulent trop vite, et risquent de renverser un adulte ou un enfant. Pour la sécurité des bénévoles et des enfants qui s'occupent du ramassage Chemin de la Blanche au Bizet, respectez s'il vous plait la zone à 30 km/h. De plus, au-delà des 30 km/h, les batraciens sont tués par l'effet d'aspiration créé par la vitesse qui le projette contre le bas de caisse. L'opération prend généralement fin courant avril," explique Tiffany Douchies

En 2019, grâce aux bénévoles, ce sont plus de 3000 batraciens qui ont été sauvés.

Si vous souhaitez participer à cette Opération et rejoindre la chouette équipe de bénévoles, contactez le PCDN de Comines-Warneton : Tiffany Douchies, tiffany.douchies@villedecomines-warneton.be , au 056.56.10.76