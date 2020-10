La députée honoraire cominoise Chantal Bertouille, annonce que l’association de la Ligue Libérale des Pensionnés change de nom et devient Âgo.



"Cette association existe depuis 1959, sous différents noms, mais toujours avec le même principe : le bien-être des aînés. Notre projet continue son évolution avec une approche encore plus humaine, plus ouverte, plus proche de nos concitoyens. L’expérience de chacun fait notre différence !", avance Chantal Bertouille qui en est la présidente.



"C’est l’addition des compétences de chacun et des énergies de tous qui fait notre force pour aller vers une société respectueuse de nos aînés, les intégrant en permanence dans nos réflexions.L’éducation permanente est notre base".



Âgo est une association de Seniors bénévoles qui préparent, organisent et encadrent des projets, mène une action sociale pour une meilleure qualité de vie des seniors et mène une action politique pour faire entendre la voix des seniors. "Âgo mène une action culturelle et conviviale pour le plaisir des seniors", ajoute encore l'ex-députée.