Depuis 2004, la Pizzeria Romana, dans la rue de la Gare, est une référence culinaire locale. L’occasion de nous intéresser au parcours pour le moins singulier de celui qui est derrière les fourneaux: Luan Cuni. «Je suis né en Albanie, à Has, dans une famille de huit enfants. À 16 ans, seul et sans qualification, j’ai décidé de quitter le pays pour me rendre en Italie. Je me suis fait embaucher comme commis de cuisine à Bari, à Rome puis à Milan. J’ai beaucoup appris durant ces trois ans et j’ai eu la chance de tomber sur des personnes de talent, qui voulaient bien transmettre leur savoir.»

À 20 ans, il a voulu tenter un nouveau défi: «J’envisageais de rejoindre la France ou la Belgique et les hasards de la vie ont fait que je me suis retrouvé à Bruxelles. Là, j’ai fait la connaissance d’une personne qui exploitait des pizzerias, dont une à Ypres et une à Courtrai. J’ai travaillé dans les deux. À Ypres, j’y ai rencontré mon ex-femme, qui est Cominoise. En 2004, on a créé notre pizzeria, que nous avons déménagée en 2007 en achetant le bâtiment de la rue de la Gare. Aujourd’hui, bien que divorcés, nous restons associés et continuons de travailler ensemble.»

L’Albanie gagne à être connue

Dans un français impeccable, Luan exprime l’amour qu’il porte à son pays: «À cause du travail, je n’y retourne pas assez à mon goût, ne fût-ce que pour voir mes parents. La situation sanitaire n’a pas amélioré les choses. L’Albanie est en transition, en évolution. On quitte son pays avec des souvenirs et, parfois, on s’aperçoit que les choses changent. Mais cela reste un très beau pays, encore très authentique pour certains aspects. Il s’ouvre à présent au tourisme et gagne vraiment à être connu. Le pays ne compte que trois millions d’habitants, mais il y a une importante diaspora albanaise qui fait qu’il y a plus d’Albanais hors du pays que dedans! Personnellement, j’ai gardé la nationalité albanaise, mais je compte très prochainement devenir belge pour remercier le pays qui m’a accueilli, mais aussi, à l’avenir, pour voyager de façon plus facile.»

À Comines, la six fromages!

La cuisine y est de tradition méditerranéenne: «Avec beaucoup de légumes, des poissons, etc. Finalement, je l’applique assez peu dans ma pizzeria. Une pizza, on peut la garnir comme on veut, mais il faut se tourner vers les goûts locaux, tout en restant dans une gamme de prix qui reste abordable. En Flandre, par exemple, les goûts s’orientent plus vers le salé/sucré; à Comines, ce qui marche le plus, ce sont les fromages. Mon succès de vente, c’est la six fromages, une influence due à la proximité de la France! Mais rien n’empêche de proposer une pizza au caviar… sauf le prix!»

La pizza est un aliment plus complexe qu’il n’y paraît. «J’ai toujours été fasciné par la panification; une pâte, c’est un produit vivant, artisanal, que l’on peut varier à l’infini. En 24 ans de carrière, j’ai fait des centaines et des centaines d’essais. Et je continue parce que l’on apprend tous les jours. La base, c’est évidemment d’utiliser une farine de qualité, puis de respecter les temps de pause. La pâte doit lever au moins 24 h. Le four est aussi très important. Il fonctionne avec du bois de hêtre et de charme. J’en utilise 50 tonnes/an! J’aime maîtriser mon produit de A à Z. Pizzaiolo, c’est un vrai métier, une passion! Si la pizza souffre d’une mauvaise image, c’est que certains y mettent des aliments de piètre qualité et veulent faire du profit rapidement».

50 à 60 heures/semaine

La crise sanitaire a eu un impact sur le commerce: « Nous livrons à domicile, mais nous disposons également d’une grande salle pour manger sur place. Si la livraison à domicile est restée stable, ce n’est pas le cas du restaurant où l’on note une baisse de 30%. Le pire, c’est qu’il arrive régulièrement que seules deux ou trois personnes soient présentes. Et il faut quand même chauffer, éclairer, etc. Or, avec la montée du prix des matières premières et de l’énergie, le coût est de 1000€/mois! Il faut en vendre des pizzas pour les payer! Mais bon, on va s’en sortir, parce que l’on essaie de travailler avec un minimum de personnel. Notre seul employé est un livreur, uniquement le week-end. Un employé, tous frais confondus, coûte de 35 à 40/h.. J’ai encore travaillé avec davantage de personnel, mais ce n’est pas la formule la plus rentable et la plus maniable.

Aujourd’hui, pour être efficace, il vaut mieux avoir une petite affaire performante et flexible, qui permet de réagir rapidement à un événement ou à une évolution. Résultat: nous ne fermons que le mercredi, travaillons entre 50 et 60 h/sem. et nous ne prenons quasiment jamais de vacances!» La période où la pizzeria tourne à plein régime, c’est l’été: «Les gens sont en vacances, ils n’ont pas envie de faire à manger. Ils profitent et choisissent la facilité. À mon avis, c’est un marché qui ne fera que croître. On le voit à Comines, où plusieurs pizzerias se sont ouvertes, mes commandes en livraison n’ont pas baissé.»