Comines: pas de course des Pères Noël cette année

Le 8 décembre 2017 se tenait à Comines la première édition de la Course des Pères Noël. Pour l'occasion, plusieurs centaines de participants avaient pris part à l'événement.



Trois ans plus tard, l'AGISC, Animation et Gestion des Infrastructures Sportives Communales, ne pourra malheureusement pas assurer l'organisation de la quatrième édition de cette course. Pour des raisons liées à la crise sanitaire évidemment.



"Le Père Noël a décidé de rester en sécurité pour être sûr de pouvoir distribuer ses cadeaux le 25 décembre", a ainsi annoncé AGISC sur sa page Facebook.