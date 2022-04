Samedi matin, Tessa et Lizzie Robert ont perdu la vie dans l’incendie de leur habitation, rue Duribreu, alors qu’elles dormaient au deuxième étage.

© eda

Toutes deux étaient nées à Ypres: Tessa, le 19 mars 2010 et Lizzie, le 23 juillet 2011. Elles étaient scolarisées à l’athénée royal, rue d’Armentières, à Ploegsteert où un soutien psychologique et un espace de parole sont mis en place. Elles avaient deux frères, Léo et Ethan, de même qu’une sœur, Ines, tous trois plus âgés. Ils ont pu échapper au brasier, comme leurs parents.

Les pompes funèbres Dekimpe, de Comines, ont pris en charge les dépouilles.

Avec l’accord de la famille, un registre de condoléances est à disposition dans les hôtels de ville de Comines, Warneton et Ploegsteert, accessible aux horaires habituels. Vous pourrez y inscrire vos marques de soutien et de sympathie.

Les funérailles se dérouleront en l’église Saint-André, au Bizet, le samedi 9 avril, à 10 heures. Elles seront ensuite incinérées et leurs cendres inhumées dans le columbarium du cimetière, dans l’intimité familiale.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et à leurs amis.