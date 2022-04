À 78 ans, André De Campenaere reste plus attaché que jamais au moulin Soete. "Je suis originaire de Warneton, mais mon épouse est de Ten-Brielen, de la rue Fosse-aux-chats. Quand nous rendions visite à mes beaux-parents, nos garçons jouaient dans la prairie autour du moulin et j’en profitais pour peindre des aquarelles du moulin. Ensuite, le moulin a été démonté et Walter Verbeke m’a demandé d’intégrer le comité des fêtes. J’avais mis le doigt dans l’engrenage ! En 1993, j’ai suivi une formation de meunier à Bruges. La Ville m’a alors demandé d’en être le responsable ; ce que je fais avec plaisir depuis près de 30 ans ! Guy Decoster m’aide dans mes fonctions."