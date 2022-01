La Ville de Comines-Warneton accorde une attention majeure au développement de la place du cycliste : projets d’aménagement et de réaménagement de voies cyclables, de liaisons cyclables, études de mobilité, mise en place d’une Commission Consultative Communale Vélo, enquêtes, etc. Les démarches de ces derniers mois, même dans l’ombre, sont nombreuses. Récemment, la Ville a relayé sur ses réseaux une vaste enquête de satisfaction sur les politiques cyclables communales organisée par le GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) et le nombre de questionnaires complétés pour la commune a permis, d’accéder à la 9ème place du classement (parmi les 262 communes wallonnes) ! Les résultats seront connus ultérieurement mais ne donneront qu’un aperçu global de la situation.

Au cours des prochains mois, la Ville mènera deux études majeures en termes de mobilité : un Audit (diagnostic) de Politique cyclable communale réalisé dans le cadre d’appel à projet « Communes Pilotes Wallonie cyclable » (voir encadré) ; une vaste enquête sur la mobilité menée dans le cadre de la révision du Plan Communal de Mobilité de la Ville.

L’Audit de Politique cyclable communale constitue une étape préalable à la création de nouveaux aménagements. Celui-ci a pour but d’évaluer la politique cyclable et les infrastructures cyclables de l'entité, d’en relever les points forts mais aussi les faiblesses afin d’y pallier. Elle permettra aussi au pouvoir subsidiant et à la Ville d’évaluer l’adéquation des projets avec les besoins réels des cyclistes du quotidien. Un bureau d’étude a été désigné par la Ville pour mener à bien cette enquête adaptée à notre commune.

Si vous souhaitez répondre à l’enquête depuis votre ordinateur, rendez-vous sur https://link.webropol.com/s/enquetewacycomines-warneton Vous pouvez également demander le formulaire de l’enquête à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Comines ou auprès des antennes de Warneton et Ploegsteert, pendant les heures d’ouverture