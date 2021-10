“Les voyages forment la jeunesse” Cet adage s’adapte très bien aux Maisons des jeunes dont celle de Comines. Forts d’expériences en Amérique du Nord, du Sud ou en Afrique sub-saharienne, la MJ Carpe Diem a permis cette fois à des jeunes Cominois de découvrir le Maghreb et ses richesses.

“"Depuis 2018, de nombreuses rencontres ont eu lieu dans le cadre de la citoyenneté et des élections. Il s’en est suivi la réalisation d’un documentaire “ Les jeunes dans la ville ”, la sortie de leur magazine Carpaccio spécial intitulé “Carpagora” et un camp dans la région des Fourons. Un groupe de jeunes s’est ainsi formé sous l’encadrement de la Maison des jeunes Carpe Diem et d’Agora Jeunes, AMO travaillant sur le territoire cominois depuis plusieurs années. Vu le covid, le voyage de 2020 s’est finalement réalisé en juillet dernier, grâce au soutien du programme Erasmus + de la Commission Européenne”, nous situe Cédric Van Achter, animateur à la MJ Carpe Diem.

Le Maroc est venu de manière naturelle. Cédric et Amandine Vandermesch (Agora jeunes) connaissaient déjà un peu ce pays francophone.