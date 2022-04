Le 2 avril dernier, Tessa et Lizzie Robert ont perdu la vie dans l’incendie de leur habitation, rue Duribreu à Comines, alors qu’elles dormaient au deuxième étage. Ce tragique événement a bouleversé toute l'entité et même au-delà des frontières. Malheureusement, à l'arrivée des premiers pompiers, la maison était déjà embrasée. Léo et Ethan, de même qu’une sœur, Ines, tous trois plus âgés ont pu échapper au brasier, comme leurs parents. Une enquête est en cours afin de déterminer s'il s'agit d'un incendie d'origine accidentelle ou autre.

Les deux enfants étaient nées à Ypres: Tessa, le 19 mars 2010 et Lizzie, le 23 juillet 2011. Elles étaient scolarisées à l’Athénée Royal, rue d’Armentières, à Ploegsteert où un soutien psychologique et un espace de parole ont été mis en place. Les funérailles de Tessa et Lizzie se sont déroulées en l’église Saint-André, au Bizet, le samedi 9 avril, à 10 heures. Elles ont ensuite été incinérées et leurs cendres inhumées dans le columbarium du cimetière, dans l’intimité familiale.

Touché par ce drame, l'Athénée Royal Fernand Jacquemin organise le 1er mai prochain une marche blanche en mémoire aux deux enfants. Le départ sera donné à 14h à l'Athénée de Ploegsteert. Les inscriptions débuteront à partir de 13h30 dans le restaurant scolaire. La participation est de minimum 3 euros et destinées à tous. Les personnes qui ne sont pas en mesure de participer à la marche blanche peuvent également verser un don sur le compte de l'Amicale de l'Athénée: BE86 3630 7561 2550. La totalité des dons sera reversée aux parents de Tessa et Lizzie.