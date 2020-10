La zone de secours de Wallonie Picarde vient de rapporter une opération de sauvetage peu ordinaire qui, le week-end dernier, a mobilisé les pompiers cominois. Ces derniers ont été appelés à secourir un animal de ferme en fâcheuse posture. En effet, une vache de race blanc bleu belge avait décidé d’explorer les alentours de sa prairie. Le bovin s’est finalement retrouvé coincé dans une douve remplie d’eau. Les hommes du feu ont dû faire preuve de créativité et de patience pour sortir la bête de ce mauvais pas. Cette vache un peu trop aventureuse et téméraire n’a pas été blessée et a pu retrouver la terre ferme à l’issue de cette intervention insolite qui s’est déroulée samedi dans le courant de la soirée