Pour Frédéric Hallez, ce sont donc bien les membres du personnel, les bénéficiaires et les résidents des homes qui seront impactés par cette décision politique. "Je condamne fermement cette attaque qui prouve que cette majorité est déconnectée des réalités locales et agit davantage par rancœur politique et par opportunisme que pour le bien-être et le bien-vivre de la population. Une politique menée par le MR et soutenue par Ecolo et MCI qui abandonne, par cette décision, définitivement, toutes leurs convictions sociales. L’incompréhension est totale, y compris en dehors de notre Ville", conclut le Président du CPAS. La décision finale sera prise lors du Conseil Communal du lundi 6 décembre.