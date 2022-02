Après plusieurs mois d’enquête, ce mardi 1er février au petit matin, la police locale de Comines-Warneton menait une opération de perquisitions simultanées dans le milieu des stupéfiants. Deux domiciles différents à Comines-Warneton étaient perquisitionnés au même moment par une trentaine de policiers mobilisés pour l’occasion. La Zone de Police a pu compter sur la Zone de la Boraine (unités spéciales), sur deux maîtres-chiens de la police fédérale et six membres du corps d’intervention du Hainaut.

Lors de ces visites domiciliaires, cinq personnes ont été interpellées et privées de liberté, quatre hommes âgés entre 35 et 43 ans et une femme, âgée de 30 ans. Tous sont membres présumés du réseau en tant que vendeurs ou consommateurs de substances illicites. Le dossier est à l’instruction et les devoirs d’enquête dont les auditions des intéressés sont en cours.

Lors de la fouille systématique des lieux, les services de police ont saisi du cannabis et de la cocaïne. La police a également mis la main sur diverses armes et des gsm. Trois véhicules ont également été saisis.

"La lutte contre les trafics de stupéfiants est une des priorités du nouveau plan zonal de sécurité (2020-2025) de la police locale de Comines-Warneton. Ce dossier est à nouveau un pas important dans la lutte contre la consommation, la détention et le trafic de stupéfiants dans l’entité", précise la police de Comines-Warneton.

C’est un phénomène qui touche de nombreux jeunes adolescents et adultes. Les conséquences peuvent être catastrophiques pour les consommateurs, qui, en démarrant par des essais pour faire « comme » les autres, peuvent devenir totalement dépendants. Cela touche non seulement les intéressés mais aussi leurs proches et familles qui subissent alors le déclin social et physique de leurs proches.

"Cette opération anti-drogue dans notre entité est le fruit d’un long travail d’enquêtes mené en amont par notre service local d’enquête et recherche".