Ce samedi, une collecte d’aliments pour animaux s’est déroulée dans trois magasins de l’entité: Colruyt, Extra et Animaux Express. Il s’agit du fruit d’une belle collaboration avec le conseil consultatif communal du bien-être animal de Comines-Warneton et du conseil communal des enfants et des jeunes. "Lors d’une réunion, les enfants avaient exprimé leur désir de venir en aide aux animaux, explique Camille Géloën, de l’ASBL "Jeunes à votre service". Nous avons décidé de leur demander de collecter des aliments dans les magasins. Et c’est justement le type d’activités encore autorisée par les mesures sanitaires! La nouvelle équipe de conseillers est hypermotivée et pleine de bonnes idées, mais avec le Covid, nous avons déjà annulé pas mal de choses!"