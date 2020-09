Comines-Warneton: des parkings Shop'n Go pour aider les commerçants Mouscron - Comines M. Del. Ces places de parking doivent y permettre une meilleure rotation des véhicules. © DR

Dernièrement, les élus cominois ont validé un règlement de police relatif à l'instauration de zones de stationnement de courte durée, appelées Shop'n Go.



Ces zones se retrouveront à Comines, dans la rue de la Procession sur un tronçon compris entre le pignon de l’habitation n°44 de la rue du Faubourg et 1 m en deçà du garage situé dans la rue de la Procession dans la prolongation du pignon, sur la place du Pont Neuf face aux habitations n°5 et n°9 et à droite de l’emplacement réservé aux personnes handicapées, deux emplacements face à l’habitation n°5 de la rue du Fort et dans la rue de la Gare, sur un tronçon compris entre l’habitation n°52 et l’habitation n°54.



On en retrouvera également au Bizet, face à l'habitation n°39 de la rue des Trois Évêchés, sur un tronçon compris entre l'habitation n°327 et n°331 de la rue d'Armentières et sur la zone attenante à la place du Marché au niveau de l'habitation n°359. Toujours dans la rue d'Armentières, deux emplacements seront créés face aux habitations n'°346 et 348. Un autre le sera face à l'habitation n°63 de la rue du Touquet et, enfin, dans le Sentier de la Planche, sur un tronçon compris entre l'habitation n°1 et n°2.



Concrètement, les citoyens pourront se stationner maximum 30 minutes sur ces différentes places, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Comme l'explique l'échevin de la Mobilité, Didier Soete, cette disposition a été prise afin de répondre à la demande des commerçants locaux.



"Ces derniers trouvaient que les places bleues sont trop longues et que ces dernières ne leur bénéficient pas forcément, détaille-t-il. Certains commerçants, comme les boulangers ou les librairies, ont une clientèle qui tourne pas mal. Ces places Shop'n Go vont donc contribuer à favoriser la rotation des véhicules."



Pour cette mesure qui va être testée, la commune compte évidemment sur le bon respect et le civisme des conducteurs.