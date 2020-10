Comines-Warneton: l'activité intergénérationnelle annulée Mouscron - Comines M. Del. L'après-midi Loto Bingo intergénérationnel organisé par la commission des aînés le lundi 19 octobre prochain ne pourra pas se tenir. © DR

Ce lundi, en fin de journée, la commission des aînés de Comines-Warneton a malheureusement dû se résoudre à annuler l'après-midi Loto Bingo intergénérationnel qui devait se tenir le lundi 19 octobre prochain en la salle des sports d'Houthem.



"Afin de vous préserver et vu l'évolution de la crise sanitaire actuelle dans notre entité, ainsi que les nouvelles mesures annoncées par le Gouverneur de la Province et le Gouvernement Fédéral, nous sommes contraints de devoir annuler l'activité Loto Bingo de ce lundi 19 octobre", justifie malheureusement la commission des aînés via sa page Facebook.