Après trois mois et demi sans avoir eu le droit d’exercer, les coiffeurs ont enfin eu le droit de rouvrir leurs salons. Alors qu’aller se couper les cheveux était sorti des habitudes, dès l’annonce du gouvernement, les clients se sont précipités sur leurs téléphones pour prendre rendez-vous et être les premiers coiffés de la région.



C’est le cas à Comines-Warneton, où les coiffeurs ont eu un grand souffle de soulagement à l’annonce de cette nouvelle. “C’était un grand soulagement, surtout pour moi qui me suis beaucoup battu dans la région”, déclare Maxime Dumont, propriétaire de son propre salon à Bas-Warneton.



Face à ce grand nombre de personnes désirant se faire coiffer, les salons ont dû adapter leurs horaires, en travaillant parfois jusqu’à 22h ou encore en ne prenant pas de pause pour manger.



“De base, mes horaires d’ouverture sont de 8h à 20h, mais depuis la réouverture, je reste ouvert jusqu’à 22h une fois par semaine”, explique Maxime Dumont. “En ce qui me concerne, je viens deux heures plus tôt le matin et je repars le soir vers 20h. Sans prendre de pause pour mon repas mais c’est parce que je le veux bien”, explique Maud Walquemanne, propriétaire du salon de coiffure Maud à Comines.



“Mes employées sont venues travailler le dimanche, et elles n’ont pas voulu demander de jour de récupération car elles étaient heureuses de pouvoir travailler après trois mois et demi d’arrêt. Pour mon équipe et moi-même, c’est normal de faire des concessions et, si on veut s’en sortir, nous n’avons pas le choix. Nous sommes soudés”, poursuit la coiffeuse.



La solidarité était bel et bien présente sur le territoire cominois pendant ces trois longs mois de fermeture, autant du côté des commerçants que de celui des habitants. Maud Walquemanne, Maxime Dumont et une autre coiffeuse de l’entité ont fait entendre leurs voix. “J’ai commencé à faire un peu le guignol devant mon salon pour exprimer mon mécontentement, après une semaine j’ai proposé à Maud, qui est une amie de me rejoindre, elle a accepté et est venue avec Isabelle, une autre amie coiffeuse”, déclare Maxime Dumont.



Une solidarité infaillible

