Comines-Warneton: la Queue de Charrue Vieille brune parmi les meilleures bières au monde ! Mouscron - Comines M. Del. Triple médaille d'or pour la bière brassée à Ploegsteert au World Beer Awards 2020. © VANUXEEM

Plus de 2 200 bières en provenance de 50 pays ont dernièrement participé au World Beer Awards 2020. Elles ont ainsi été dégustées par un jury international durant trois jours. Une compétition relevée puisque Adrian Tierney-Jones a déclaré que "les lauréats des World Beer Awards de cette année démontrent la verve et la vitalité des brasseurs et de leurs meilleures bières".



Cocorico ! Parmi les bières récompensées, on en retrouve des bien de chez nous ! Ainsi, la Queue de Charrue Vieille brune a été couronnée comme étant une des neuf meilleures bières au monde. Triple médaille d'or pour cette dernière. "Cette récompense confirme les deux médailles d'or obtenues au Brussel Beer Challenge", souligne la brasserie Vanuxeem.



Quant à la Queue de Charrue Blonde et la Queue de Charrue Rouge, elles sont récompensées d'une double médaille d'argent. "Notre Queue de Charrue Blonde, médaille d'or à l'European Beer Star, continue son ascension et remporte une médaille d'argent au WBA ainsi que notre Queue de Charrue Rouge."



La brasserie Vanuxeem, que l'on retrouve au sein de la rue d'Armentières à Ploegsteert dans l'entité de Comines-Warneton, est une brasserie familiale depuis quatre générations. "Fondée en 1906, on y brassait de la pils, bières de table, bacchus et de la stout. En 1986, voulant se faire un nom sur le marché de la bière et célébrer l'Année de la bière, la brasserie a décidé de brasser sa propre bière, la Queue de Charrue."



La Triple est arrivée en 1992, une ambrée en 1998, la blonde en 2008 et la rouge en 2013.



Aujourd'hui, la société Vanuxeem est devenue une référence dans la distribution de boissons. "Chaque année, nous produisons, avec trois brasseries partenaires Du Bocq, Van Steenberge et Verhaeghe, 38 000 hectolitres de bière, soit hui millions de verres."