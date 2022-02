Lundi soir, la séance du conseil a eu lieu en visioconférence. Elle a duré, hors huis clos, 2 h 30, pour éplucher la dizaine de points au menu. Il faut dire que la tempête Eunice s’est invitée au débat.

En début de séance, la bourgmestre Alice Leeuwerck a fait le point sur la situation des bâtiments et lieux communaux. "Ce lundi matin, trois duos d’agents ont fait le tour de nos infrastructures. Côté cimetières, ceux de Comines, Warneton et Ten-Brielen seront ouverts dès mardi parce qu’ils ne présentent plus de danger. Par contre, ceux de Ploegsteert et Houthem nécessitent de plus longs travaux. Ils sont proches d’une église où il y a des problèmes de toiture et où des éléments risquent de tomber. Des stèles ont subi des dégâts, de même que des arbres. Nous essayerons de les ouvrir au plus vite. Au Bizet et à Bas-Warneton, on dénombre quelques risques à éliminer et les cimetières seront accessibles fin de la semaine."