Même si la crise sanitaire est toujours bel et bien présente dans notre quotidien, hors de question pour les citoyens d'abandonner l'ambiance des fêtes. Dans cette perspective, la Ville de Comines-Warneton et son Conseil Consultatif du Bien-Être et du Bien-Vivre lancent un concours de décorations des maisons de la commune pour les fêtes de fin d’année 2021. Le concours de décorations a pour but de donner une ambiance chaude et féérique à lacommune. "Nous allons récompenser l’investissement et l’implication des Cominois dans la décoration de leurs maisons, fenêtres, façades, balcons, jardins situés sur le territoire communal".

La participation à ce concours est gratuite et exclusivement réservée aux habitants de Comines-Warneton (hors commerce). Pour participer, il suffit de compléter le bulletin d’inscription, de prendre une photo de votre maison décorée et de renvoyer le tout par mail à : valerie.dutilly@villedecomines-warneton.be ou déposer votre candidature à l’accueil de l’Administration communale de Comines, Warneton ou Ploegsteert. Les dossiers doivent être envoyés pour le 13 décembre 2021. Les différentes décorations seront jugées en fonction du respect du thème, la qualité des décorations et le sens artistique.

Un chèque cadeau de 100 euros

Le lauréat du concours sera averti par courrier ou par mail et la photo sera mise en tête de page du Vivre à Comines du mois de janvier 2022. Le prix de 100 € sera à dépenser chez les commerçants et restaurateurs locaux. Pour plus d’informations concernant cette activité : Service Bien-Être Bien Vivre - Place Sainte-Anne 21 - 7780 Comines 056/56.10.29 ou valerie.dutilly@villedecomines-warneton.be