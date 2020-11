Comines-Warneton: le CPAS participe à l'opération Viva for Life Mouscron - Comines M. Dell. Un shop en ligne a été lancé où de nombreux articles sont vendus. Les bénéfices seront reversés à l'opération Viva for Life. © DR

Si le cube en verre de Viva for Life ne pourra pas se tenir sur la Grand'Place de Tournai, l'opération qui soutien la lutte contre la pauvreté infantile sera tout de même bien organisée. Comme chaque année, le CPAS de Comines-Warneton se mobilise donc.



Face à la situation sanitaire, le CPAS ne pourra pas participer aux différents marchés de Noël de l'entité, ni mettre sur pied quelques activités lucratives. "Nous avons donc décidé de nous moderniser en lançant un tout nouveau shop en ligne : https://cpas.shop", explique le président du CPAS, Frédéric Hallez.



Sur ce site internet, il est ainsi possible de retrouver des bougeoirs ainsi que d'autres articles en bois recyclés réalisés par le service d'insertion La Ferme mais également du jus de pommes produit à partir du verger.



L'ensemble des bénéfices est ainsi destiné à l'opération Viva for Life qui soutient notamment la plateforme de lutte contre la pauvreté infantile de Comines depuis plusieurs années.



"J’ai créé cette plateforme en 2016 en tant que coordinateur de la Régie des Quartiers de Comines-Warneton, détaille Frédéric Hallez. L’idée était de rassembler tous les opérateurs de la petite enfance de l’entité afin d’établir un lien entre toutes ces structures, d’identifier les besoins et de tenter d’y répondre. Durant toutes ces années, notre plateforme a tissé un réseau partenarial local mais également régional"



En 2016, la plateforme a pu bénéficier d'une subvention de 9 000 € afin d'équiper les salles d'attente de ses partenaires en mobilier et jeux pour enfants. L'objectif étant de favoriser le lien parents-enfants durant le temps d'attente.



"L'année dernière, nous avons obtenu le financement pour engager une assistante sociale à mi-temps qui coordonne la plateforme et mène des suivis individuels de familles touchées par la pauvreté. Soutenir cette opération revient donc à soutenir également notre projet visant à réduire la pauvreté infantile à Comines-Warneton."