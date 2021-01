Comines-Warneton : le radar multi-tronçons opérationnel dès ce lundi 1er février Mouscron - Comines M. Del. Le radar est actif sur un tronçon de 13 km sur la RN58, voirie où la vitesse est limitée à 90 km/h. © D.R.

C'est un dossier long de plusieurs années qui va véritablement se concrétiser ce lundi 1er février. En effet, le radar multi-tronçons de la RN58 sera opérationnel sur un tronçon de 13 km !



Ce dispositif vient ainsi compléter les aménagements déjà mis en place sur cet axe fortement fréquenté comme le rappelle Sébastien Dauchy, commissaire-divisionnaire de la zone de police de Comines-Warneton. "La RN58 est une véritable colonne vertébrale de la commune en termes de mobilité. Des difficultés ont été alors été rencontrées avec l'installation de Clarebout Warneton qui a entraîné un trafic intense du charroi lourd et agricole dans le centre."



Pour désengorger le trafic, il fallait le dévier vers la RN58. Pour cela, on lui a retiré le statut de route pour automobile, au 1er juillet 2017, la vitesse est ainsi passée de 120 km/h à 90 km/h. De ce fait, les tracteurs ont pu emprunter cet axe. Le centre de Warneton a quant à lui été interdit aux plus de 3,5 tonnes.



"Cela a été verifié via plusieurs contrôles de police et, depuis le 1er mai 2019, grâce à la vidéo-verbalisation avec les caméras acquises par la Ville."



Désormais, le radar multi-tronçons va également pouvoir contrôler constamment la vitesse sur cet axe. Outre la vitesse, on retrouve également parmi les causes d'accident la mauvaise visibilité. "Si j'ai un conseil à donner aux poids lourds et au charroi agricole, qui circulent lentement, c'est d'être parfaitement visible. Car nous allons en rajouter une couche au niveau des contrôles à ce niveau-là."



Cet axe est également emprunté par bon nombre de Français, ils ne seront évidemment pas à l'abri également d'une verbalisation en cas d'excès de vitesse. "Peu importe le pays, les poursuites seront possibles", confirme Jean-Michel Tubetti, responsable de la Police Fédérale.



Enfin, les personnes qui seraient tentées par aller détériorer les radars installés ne resteront pas inconnues longtemps. En effet, un système de sécurité est évidemment mis en place. "Une alarme a été installée et des caméras permettront de retrouver les auteurs", souligne Sébastien Dauchy.