Comines-Warneton: les 19 conteneurs enterrés opérationnels dès ce mardi

Dès ce mardi 1er décembre, les dix-neuf conteneurs enterrés, les points d'apport volontaire (PAV) seront opérationnels à travers l'entité de Comines-Warneton.



Ces PAV sont accessibles à tous les citoyens en possession de la nouvelle carte blanche Ipalle qu'il est possible de se procurer gratuitement au sein du recyparc de Warneton.



"Il ne faut pas confondre les PAV avec les conteneurs pour déchets ménagers résiduels (DMR) qui se trouvent juste à côté, souligne-t-on du côté de l'administration communale. Ceux-là seront ouverts en janvier 2021 et il sera possible d'y déposer tous les déchets qui ne peuvent être triés."



Les points d'apport volontaire sont destinés à accueillir les déchets de cuisine afin de réduire les matières organiques présentes dans les poubelles grises. "Les matières organiques représentent en effet une grosse part du poids des sacs gris."



Les PAV sont ainsi à retrouver à la chaussée d'Houtem à Houthem, à Warneton à l'ancienne gare (place de la Station), au Recyparc, à la chaussée de Lille au niveau de la salle de sport et à l'ancienne gare du Touquet, au niveau de l'ancien arsenal des pompiers, rue de Messines, à Ploegsteert, au Bizet au rond-point de l'Épine (rue du Touquet), au sentier de Gand et à la cité Paul-Rose, à Comines à la rue des Déportés, la cité Geuten (rue du Progrès), à la place du Pont Neuf, au chemin de Langemarck, à la chaussée d'Houtem (Corentje) et à la rue du Commerce, au chemin du Moulin Soete et à la maison du village à Ten-Brielen, au square Parmentier au Gheer et à la place Saint-Martin à Bas-Warneton.