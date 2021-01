Comines-Warneton: les déchets ménagers résiduels désormais acceptés dans les PAV Mouscron - Comines M. Del. © DR

Les habitants de l'entité peuvent désormais se rendre au sein de l'un des dix-huit sites de PAV pour venir y déposer ce qu'ils déposent habituellement dans le sac gris aux armoiries de la Ville.



Après Mouscron en ce début de semaine, c'est au tour de Comines-Warneton d'acter l'ouverture des Points d'Apport Volontaire (PAV) aux déchets ménagers résiduels. Entendez par-là ce que l'on peut déposer dans les sacs gris aux armoiries de la Ville. Les dix-huit PAV de la commune, qui ont tous été installés dans l'année passée, sont donc désormais pleinement opérationnels.



Il était cependant déjà possible d'utiliser les PAV en 2020 pour venir y déposer le verre ainsi que les déchets organiques. D'ailleurs, les Cominois se sont rapidement approprié ce nouveau système comme l'explique Louise Demasure de l'intercommunale Ipalle. "En ce qui concerne le dépôt des déchets organiques, qui pour rappel est gratuit, 930 ménages de l'entité ont fait usage des PAV l'année dernière, explique-t-elle. En tout, ils ont réalisé un peu plus de 17 000 dépôts pour un total de 57 tonnes sans compter le mois de décembre. On aura bien dépassé les 60 tonnes en 2020." Les déchets organiques ne sont ainsi plus incinérés mais bien transférés vers la biométhanisation.