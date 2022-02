Lundi dernier, lors du conseil communal en visioconférence, les deux élus du MCI, David Kyriakidis et Florence Dekimpe, ont disparu des radars. Autrement dit, ils ne se sont pas connectés pour suivre les débats et n’ont donc pas voté les différents points; le plus important étant l’achat de deux parcelles qui entérine la construction du nouveau pôle technique communal, chemin Vert, à Warneton.

Que s’est-il passé? Si, on a pu penser à des soucis techniques de connexion, il n’en est rien, comme nous l’a confirmé David Kyriakidis.