Comines-Warneton: les mesures visant l'Horeca sont levées Mouscron - Comines M. Del. La situation liée au Covid-19 semble se stabiliser au sein de la commune. © BELGA

Suite à un premier foyer de cas avérés de Covid-19 à la fin juillet, où l'on comptait près de vingt cas positifs touchant des particuliers, des clubs de sport et le secteur Horeca, des mesures avaient rapidement été prises.



Les cafés et restaurants ont ainsi dû fermer à 23h au lieu de 1h tandis que la vente de boissons alcoolisées se voyait interdite entre 20h et 6h du matin.



Ces mesures ont dernièrement été levées. "La période d'incubation est dépassée et la situation reste stable parmi la population cominoise", signale la bourgmestre Alice Leeuwerck.



Par contre, le dispositif zones rouges de port de masque obligatoire, en tout temps est maintenu. Le dispositif de zones rouges scolaires de port de masque obligatoire du lundi au vendredi, aux abords des écoles et quant à lui renforcé.



Ces mesures entrent en vigueur jusqu'au 30 septembre inclus.



"En tout temps, et selon l'évolution de la situation épidémiologique, un retour en arrière est possible. Je rappelle à chacune et chacun ses responsabilités dans cette pandémie."