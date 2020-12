Voilà maintenant plus d'un an que la Ville de Comines-Warneton s'attelle à la mise à jour des voiries communales sur son territoire., explique-t-on du côté de l'administration communale.Dans ce cadre, des réunions citoyennes ont été organisées au début de cette année. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 avait malheureusement eu raison de l'organisation de celles de Ten-Brielen et de Bas-Warneton, initialement prévues les 17 et 19 mars. Si elles ont été une première fois reportées, il a finalement été décidé de les annuler définitivement.Il est néanmoins possible de retrouver en ligne la présentation de cette mise à jour , qui concerne pour rappel les chemins communaux dont l’assiette se trouve sur des propriétés de la ville de Comines-Warneton, les sentiers communaux qui sont des servitudes de passage publiques sur terrains privés et, enfin, les nouvelles voiries communales non reprises à l’Atlas de 1841 mais créées de fait par l’usage public.L'administration communale explique encore que toute demande d'information concernant cette mise à jour de l'Atlas peut être transmise à la Ville via une adresse électronique dédiée : chemins-sentiers@villedecomines-warneton.be.