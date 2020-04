Comines-Warneton: pour Frédéric Hallez, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase © DUPUIS Mouscron - Comines M. Del.

Frédéric Hallez, président du CPAS de Comines, réagit à la distribution de masques FFP2 qui pourraient ne pas être conformes. Après les tests préventifs reçus tardivement dans les maisons de repos, l'AViQ a récemment signalé que les masques FFP2 qui venaient d'être distribués pourraient ne pas être conformes. Consigne a donc été donnée de ne plus utiliser ces masques protecteurs.



Pour Frédéric Hallez, président du CPAS de Comines, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.



"Comment voulez-vous assurer une parfaite protection de nos résidents et de notre personnel dans ces conditions ? Comment voulez-vous rassurer nos équipes, qui jour après jour subissent de plein fouet la cacophonie ambiante : ouverture non concertée des maisons de repos, masques non conformes,… Comment allons-nous combler ce retrait de protection sur le terrain dans les prochains jours ? Quid si les derniers contrôles nous informent de la non-conformité avérée de ces masques."



Le président du CPAS explique que ses équipes ont concentré leurs efforts sur les autres moyens de protection plutôt que sur l’achat de masques FFP2. "Aujourd’hui, c’est toute notre stratégie que nous devons revoir et qui impactera significativement les finances de notre institution. De plus, la question de la confiance mutuelle se pose inévitablement pour la suite de la gestion de cette épidémie."



Frédéric Hallez demande à la Ministre de la Santé ainsi qu'à l'AViQ de débloquer immédiatement un budget pour chaque maison de repos. "Nous pourrons ainsi, par nous-mêmes, acquérir des masques FFP2 auprès de fournisseurs sérieux."