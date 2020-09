Comines-Warneton: un Conseil Consultatif Communal du Bien-Être et du Bien-Vivre bientôt mis en place Mouscron - Comines M. Del. Les inscriptions pour faire partie de ce conseil sont ouvertes jusqu'au 15 octobre prochain. © DUPUIS

Le 9 décembre dernier, le conseil communal de Comines-Warneton avait approuvé le lancement d'un Conseil Consultatif Communal du Bien-Être et du Bien-Vivre.



"Ce dernier aura pour but d'être un lieu de consultation citoyenne et d'échange en vue d'améliorer la qualité de vie des habitants de l'entité, d'apporter des suggestions, des pistes de réflexion, des avis aux membres du collège échevinal et d'initier des projets et activités en rapport avec le bien-être et le bien-vivre des habitants de la commune", détaille-t-on du côté de l'administration communale.



Un appel à candidature est ainsi lancé afin de constituer ce conseil. "Cet appel concerne tous les citoyens motivés, ayant envie de s'investir pour leur ville, âgé de plus de 18 ans au moment de la désignation et résident sur la commune de Comines-Warneton."



La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 octobre 2020. Pour plus d'informations, il est possible de contacter le service, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30, au 056.561.029 ou par mail via valerie.dutilly@villedecomines-warneton.be.