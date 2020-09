Comines-Warneton: un contrôle fructueux de la zone de police Mouscron - Comines M. Del. Trois personnes ont été placées sous mandat d'arrêt suite à une saisie importante de stupéfiants. © DR

Ces derniers jours, les équipes de la zone de police de Comines-Warneton, accompagnées du service des douanes ainsi que de maîtres-chiens et de motards, le tout équipé d'un drone, ont effectué deux contrôles routiers.



À trois endroits de l'entité, 664 véhicules ont été contrôlés et 6% d'entre eux étaient en excès de vitesse. Treize procès-verbaux ont été rédigés pour diverses infractions commises, notamment pour défaut de contrôle technique, de permis de conduire, d'immatriculation ou d'assurance.



"Lors de l'un de ces contrôles, les équipes ont procédé à deux arrestation judiciaires suite à une saisie importante de stupéfiants, plus de 200 grammes de cannabis, dévoile Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de la division de Tournai. Deux individus, originaires de la région de Charleroi, ont été privés de liberté et amenés à la prison de Tournai, suite au mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction en charge du dossier."



Dans le cadre du même dossier, une arrestation a été opérée quelques jours plus tard. Un Cominois a ainsi effectivement été placé sous mandat d'arrêt.