Comines-Warneton: un enfant testé positif au Covid-19 au sein de la Jespo Mouscron - Comines M. Del. Les autres enfants présents à l'entraînement, ainsi que leur famille, ont été pris en charge par leur médecin de famille. © SHUTTERSTOCK

Ce lundi 31 août, la bourgmestre de Comines-Warneton, Alice Leeuwerck, signale qu'un enfant n'habitant pas Comines-Warneton mais fréquentant le club de football de la Jespo a été testé positif au Covid-19.



"Les cinq enfants du même groupe présent à l'entraînement, ainsi que leur famille, ont été pris en charge directement par leur médecin de famille, signale la bourgmestre. De son côté, le SPF Santé Publique via son centre de suivi de contacts assure d'ores et déjà le tracing des personnes identifiées en vue de les orienter vers un test de dépistage."



Les responsables de la Jespo ont également pris toutes les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du virus. Les entraînements ont été suspendus pour le groupe en question, les familles ont été informées et une bonne communication a été réalisée vers les services de la Ville.



"Certaines personnes, familles, sont encore en attente de résultats de test, il nous est donc difficile pour le moment de chiffrer le nombre de cas positifs. Le Cercle des médecins généralistes cominois continue à tenir informées les autorités des nouveaux cas positifs au Covid-19."