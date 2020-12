Comines-Warneton: un jeu de chaises musicales au collège et au conseil communaux Mouscron - Comines M. Del. Enceinte de huit mois, la bourgmestre Alice Leeuwerck a notamment préparé son futur congé maternité. © DR

Lors du dernier conseil communal de Comines-Warneton, un véritable jeu de chaises musicales s'est produit au niveau du conseil communal ainsi que du collège. En effet, enceinte de huit mois, Alice Leeuwerck a dû organiser son remplacement suite à son futur congé maternité.



Ainsi, lorsqu'elle sera bourgmestre empêchée, soit normalement, si elle n'accouche pas de manière prématurée, à partir du 17 janvier, Didier Soete la remplacera en tant que bourgmestre faisant fonction. Un remplacement qui durera neuf semaines.



Pour remplacer Didier Soete au collège communal, c'est Chantal Bertouille qui a été désignée puisque c'est elle que l'on retrouve juste derrière le futur bourgmestre ff sur la liste Ensemble en termes de voix. Enfin, afin de compenser la place qui se libérait au conseil communal, c'est Cindy Clayes qui fait son arrivée. Elle a par ailleurs prêté serment, tant en français qu'en néerlandais.



Nouvelle arrivée encore au conseil communal avec Jean-Baptiste Ramon, co-président du groupe Action, qui a prêté serment afin de remplacer Stéphane Dejonghe dont le mandat a pris fin de manière prématurée. L'élu avait en effet tardé à remettre sa déclaration de mandats auprès de la Cour des comptes. Une décision qui a fait réagir David Kyriakidis.



"Depuis 2016, cette personne a un handicap. Stéphane venait par beau ou mauvais temps et n'a presque jamais manqué un conseil communal. En tant que mouvement citoyen, j'ai les mains libres, ce que les partis traditionnels ne peuvent peut-être pas faire. Je suis scandalisé qu'une personne telle que lui ait dû remettre sa démission parce qu'il n'a pas remis les papiers de la cour des comptes. Cette dernière sert à une plus grande transparence envers les citoyens, je suis d'accord pour la démocratie", explique-t-il.



"Quand on sait qu'un conseiller communal qui vient au conseil ne touche net que 66€ alors que la cour des comptes doit regarder si un élu ne s'enrichit pas sur le compte de la politique... Être jugé par des gens qui gagnent certainement plus 100 fois plus que Stéphane, je suis outré et scandalisé. Un homme comme lui qui a été absent pendant de longs mois pour cause de maladie... Voir des personnes qui ne sont peut-être pas plus claires que lui le juger, je trouve cela scandaleux."