Comines-Warneton: un sapin local sur la Grand'Place Mouscron - Comines M. Del. Le sapin qui trône au sein de la Grand'Place vient tout droit... de la chaussée de Warneton ! © DR

Fin d'année oblige, le sapin a fait son apparition sur la Grand'Place de Comines. Cette année, il ne faudra pas chercher loin afin de trouver l'origine de l'arbre. En effet, comme le détaille la commune via sa page Facebook, le sapin vient de la chaussée de Warneton.



"Il n'aura eu que quelques centaines de mètres à effectuer jusqu'à la Grand'Place, affirme la commune. Merci aux généreux donateurs, bravo aux équipes du service Technique et à la coordination pour l'énorme travail réalisé ces derniers jours pour embellir nos rues, villes et villages. Tout est presque prêt !"



Effectivement, un peu de féerie qui ne peut que faire du bien en ces temps difficiles.