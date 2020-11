Si le devoir de mémoire est ô combien important, il est sans doute particulièrement significatif du côté de Comines-Warneton, commune qui a connu quatre années d’occupation durant la Première Guerre Mondiale 14-18.



"Durant les quatre années de guerre, notre entité fut littéralement coupée en deux, les forces allemandes d’une part et les alliées d’autre part, et paya un lourd tribut", explique-t-on du côté de l'Office du Tourisme de l'entité.



Les nombreux cimetières britanniques, stèles et monuments en témoignent parfaitement.



"La semaine dernière, plusieurs cérémonies patriotiques et le Last Post du 11 novembre, toujours si émouvant, se sont déroulés dans notre commune dans le respect des mesures sanitaires. Malheureusement, la Covid 19 a contraint à l’annulation de la 39e édition du semi-marathon de la Course du Souvenir à Ploegsteert et à la fermeture du Centre d’interprétation Plugstreet 14-18 Experience."



Parce que la transmission de cette mémoire 14-18 reste primordiale, peu importent les circonstances, l’Office du Tourisme de Comines-Warneton propose une nouvelle capsule vidéo intitulée Comines-Warneton, terre du souvenir. "Elle devrait toucher un public plus large, notamment notre jeunesse…"



Une vidéo à découvrir ci-dessous.