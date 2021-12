Le directeur financier Régis Dumortier a présenté les budgets 2022 de la police. Les dépenses totales atteignent 5 410 212€, avec une augmentation de 9,83% liée aux frais de personnel (+ 9,05%) et de fonctionnement (+ 19,22%).

Cette hausse tient compte de l’indexation de 2% pour les 44 agents opérateurs et les 13 Calog (personnel administratif). Notons aussi à l’inscription la somme de 34 000€ pour l’organisation d’un Police Day et d’un team building, 25 000€ pour un projet subsidié par le SPW contre le harcèlement sexiste et 30 000€ pour la location de portacabine dans le cadre des travaux au commissariat.

Côté recettes, la dotation fédérale atteint 3 265 048€ (+ 7,17%) et la dotation communale s’élève à 1 895 000€ (+ 4,75%).